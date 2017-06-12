Двое задержанных в Москве стали фигурантами уголовного дела
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Москва, 12 июня. В Москве было возбуждено уголовное дело в отношении двух участников протестной акции, которых подозревают в нападении на сотрудника Росгвардии.
Как сообщается, уголовное дело было возбуждено по статье 318 Уголовного кодекса РФ – «применение насилия против сотрудника правоохранительных органов». Данная статья предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
В нападении на полицейских подозреваются Антон Шапошников и Михаил Давыдов. По предварительным данным, они были доставлены в Следственный комитет из ОВД «Люблино».
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