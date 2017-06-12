По следам Майдана: как Навальный пытался бросить людей на баррикады

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Власти Москвы пошли навстречу Алексею Навальному, разрешив ему проводить митинг на улице Сахарова — очень неплохое место, надо заметить. Мэрия даже согласовала акцию на 15 тысяч человек. Но Навальный, игнорируя предложение московских властей, поставил своих сторонников под реальную угрозу. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Штаб Навального откровенно испугался, что санкционированный митинг на Сахарова не сможет собрать народ. В чем причина этих опасений? Дело в том, что ранее в средствах массовой информации просочились сообщения, что Навальный отправился отдыхать в Испанию. И это практически накануне митинга. Естественно, что в этой ситуации его сторонники испытали откровенное разочарование. И это лишь верхушка айсберга.

Пытаясь спасти положение, команда Навального была вынуждена перенести митинг на Тверскую улицу, которая сегодня, 12 июня, была заполнена москвичами и гостями столицы, пожелавшие принять участие в праздновании Дня России. Таким образом, посчитать количество сторонников Навального оказалось просто невозможно. Немногочисленные его адепты растворились в тысячах гуляющих по Тверской москвичей.

Как отметила официальный представитель МВД Ирина Волк, почти четыре миллиона человек по всей России приняли участие в праздничных мероприятиях в День России. В Москве — около 270 тысяч человек.

Кроме того, нужно заметить, что с 1 по 12 июня в в столице проходил международный фестиваль исторической реконструкции «Времена и Эпохи. Собрание». В разных частях Москвы были воспроизведены 12 эпох, включая античность, железный век, Крымскую войну и 1812-й год.

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева, беседуя с корреспондентом ФАН, отметила, что вчерашний перенос митинга был провокацией, нацеленной на столкновения с органами правопорядка с последующими задержаниями.

«Аргументы Навального, касающиеся звука, были лишь уловкой, так как звук на Сахарова был. Если промониторить реакцию его сторонников, то некоторые это поняли. И реакция была крайне негативной. Навальный данным переносом открыто пытался вывести людей на баррикады, абсолютно не озаботившись последствиями, которые будут ожидать молодых людей. Более того, в этот раз Навальный пытался смешать обычных людей, которые вышли отмечать День России, и своих сторонников. Делалось это в первую очередь для попытки придания численности митингу. Навальный пытался повторить Болотную площадь с последующими задержаниями и посадками. Самое печальное, что ему абсолютно наплевать на дальнейшую судьбу этих людей. Вытаскивать никого он, как и тогда, не собирался. Все лишь для собственного пиара», — пояснила Наталия Елисеева.

Эксперт отдельно обратила внимание на поведение вышедших на улицы в Москве и в Петербурге радикалов. Некоторые применяли файеры и газ.

«Опять же, все это делалось для обострения ситуации. Оппозиции нужна кровь, и они всеми силами ее пытаются получить. Не зря сегодняшний митинг получил поддержку Киева. В социальных сетях выкладывались различные посты с призывами к активным действиям. Можно смело сказать, что Навальный со своими кураторами добивается в России повторения кровавых событий Майдана», — резюмировала Наталия Елисеева.