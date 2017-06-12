Стоун считает, что у России и США есть возможность стать великими партнерами

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Лос-Анджелес, 12 июня. У России и США есть все шансы стать великими партнерами, считает американский режиссер Оливер Стоун. Об этом он заявил во время интервью газете Los Angeles Times.

Стоун подчеркнул, что любит мир и хотел бы, чтобы в мире царила гармония.

«Я считаю, что США и Россия могли бы стать великими партнерами», – отметил режиссер, добавив, что не понимает, «почему все ухудшилось до такой степени».

Сегодня в США пройдет премьера нового четырехсерийного документального фильма Оливера Стоуна о российском президенте Владимире Путине. Фильм был снят на основе нескольких продолжительных бесед, которые Путин провел со Стоуном. Последняя серия фильма выйдет 15 июня. До этого в эфир выходили лишь несколько фрагментов интервью.