Праздничный концерт в Туле завершится выступлением «Любэ» и фейерверком

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Тула, 12 июня. В рамках праздничных мероприятий по случаю Дня России жители Тулы смогли насладиться церемонией развода конных и пеших караулов Президентского полка.

Под звуки президентского оркестра по главной площади города прошли пешие и конные военнослужащие в парадной форме. Торжественные мероприятия продолжились большим концертом, в рамках которого состоялись выступления известных исполнителей и творческих коллективов Тулы. Концерт завершится выступлением группы «Любэ» и масштабным фейерверком.