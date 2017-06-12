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Общество
Праздничный концерт в Туле завершится выступлением «Любэ» и фейерверком
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Праздничный концерт в Туле завершится выступлением «Любэ» и фейерверком

21:12  12 Июня 2017
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Праздничный концерт в Туле завершится выступлением «Любэ» и фейерверком

Тула, 12 июня. В рамках праздничных мероприятий по случаю Дня России жители Тулы смогли насладиться церемонией развода конных и пеших караулов Президентского полка.

Под звуки президентского оркестра по главной площади города прошли пешие и конные военнослужащие в парадной форме. Торжественные мероприятия продолжились большим концертом, в рамках которого состоялись выступления известных исполнителей и творческих коллективов Тулы. Концерт завершится выступлением группы «Любэ» и масштабным фейерверком. 

#тула #день россии
Алексей Громов
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