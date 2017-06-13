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Сирия, 13 июня. Коалиция разбомбила ключевой штаб ИГ в иракской провинции Аль-Анбар. Фейерверк в честь Дня России был запущен под Пальмирой. ВКС РФ наносили удары по ИГ на востоке провинций Хомс, Хама и Дейр эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: проводили бомбардировки укрепленных пунктов террористов ИГ в районе трассы Арак — Ас-Сухна в восточной части Хомса; нанесли удары по позициям боевиков ИГ в районе Аль-Панорама в Дейр эз-Зоре; совершили несколько авианалетов на укрепленные пункты боевиков ИГ на окраине города Укейрибат на востоке Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по укрепрайонам боевиков недалеко от города Анадан в западной части Алеппо; заняли выгодные позиции вблизи высот Мустадиры в районе поля Арак к востоку от Пальмиры; продолжили укреплять оборону на юге провинции Хомс у иракской границы; атаковали укрепленные позиции террористов ИГ в районе населенного пункта Аль-Баргартхи на востоке Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ): предприняло попытку контрнаступления на позиции САА на окраине города Мухаммед Диб на востоке Алеппо; атаковало опорные пункты САА в Дейр эз-Зоре; организовало взрыв при участии террориста-смертника в районе Романия в Ракке; напало на позиции САА в районе города Итрия; потеряло пять деревень западнее Мосула.

Сирийская свободная армия** (ССА): вела бои с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в районе городов Инхил и Маараба в Даръа.

Курды: захватили части кварталов Синаа и Хаттин в Ракке; вернули сахарную фабрику и достигли района Тишрин; обнаружили тоннели ИГ в квартале Аль-Машлаб в Ракке.

Международная коалиция: разбомбила ключевой штаб радикалов ИГ в южной части провинции Аль-Анбар в Ираке.

Провинция Алеппо

В восточной части провинции террористы «Исламского государства» предприняли попытку контрнаступления на позиции армии Башара Асада на окраине недавно освобожденного города Мухаммед Диб. Правительственные войска понесли потери в военной технике, однако отбили нападение, передавал информационный портал Al Masdar News.

На западе региона ВВС Сирии нанесли удары по укрепрайонам боевиков недалеко от города пункта Анадан. Информации об итогах боевого вылета до сих пор не поступало.

Провинция Хомс

В восточные части провинций Хомс и Хама были направлены дополнительные подразделения правительственных войск вместе с оружием и боеприпасами.

В течение суток разворачивались ожесточенные бои восточнее Пальмиры. Как сообщал ливанский информационный портал Al Masdar News, бойцы Национальных сил обороны****** (NDF) и «Хезболлы» несколько продвинулись в направлении нефтяного поля Арак. Сирийская армия и проправительственные подразделения атаковали укрепрайоны ИГИЛ вблизи высот Мустадиры, где заняли несколько выгодных позиций и уничтожили военную технику боевиков ИГИЛ. Информагентство Al Masdar News также сообщало, что в ходе перестрелок было ликвидировано около 15 террористов ИГ, а также три транспортных средства радикалов.

Российские ВКС в минувшие сутки оказывали значительную поддержку наступлению, проводя бомбардировки укрепленных пунктов террористов «Исламского государства» в районе трассы Арак — Ас-Сухна.

В южной части провинции у границы с Ираком проасадовские отряды продолжили укреплять оборону, несмотря на сообщения некоторых оппозиционных источников о том, что бойцы ополчений покинули данные территории под давлением американской стороны.

Накануне в районе месторождений газа, освобожденных при помощи ВКС РФ, недалеко от Пальмиры был запущен салют в честь Дня России. Об этом сообщали многие источники в Facebook и Twitter. Газовые и нефтяные поля, расположенные в этом регионе, имеют значительное экономическое и стратегическое значение. Террористы ИГ, тем не менее, продолжают укреплять свои позиции в этом районе. На прошлой неделе здесь разворачивались тяжелые столкновения, в ходе которых боевики использовали ударные беспилотники и «джихад-мобили». Если силам «Исламского государства» вновь удастся отбить район месторождений, то главная линия снабжения Пальмиры будет перерезана. Кроме того, будет нарушена подача электричества и газа в дома граждан Сирии.

Провинция Дэйр эз-Зор

Вновь отмечались столкновения в столице региона. Как сообщало информагентство Al Masdar News, террористы «Исламского государства» в течение дня совершили несколько нападений на опорные пункты сирийской армии в городе. Бои отмечались вблизи военного лагеря бригады Аль-Теймен в районе авиабазы Дейр эз-Зора. Атака была отбита, также бойцы армии САР уничтожили порядка 60 радикалов ИГ и несколько транспортных средств боевиков ИГИЛ, сообщал информационный портал Taiz News.

Сирийская авиация провела несколько бомбардировок позиций террористов ИГ в районе Аль-Панорама, передавал Twitter-канал (FSNN).

Провинция Даръа

Фиксировались столкновения между террористами ИГИЛ и боевиками Сирийской свободной армии (ССА) в районе городов Инхил и Маараба, а также близ пограничного поста «Насебеля». Напомним, в юго-западной части провинции располагается анклав группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству».

Подразделения сирийской армии во главе с 4-й дивизией продолжили развивать наступление на юге Даръа. Согласно данным информагентства Al Masdar News, армия САР и отряды «Хезболлы» освободили большую часть школьного комплекса и мечеть Султана вблизи палестинского лагеря для беженцев, сообщал военный источник в соцсети Twitter (SyriaWar2). Также правительственные войска установили контроль над некоторыми опорными пунктами антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам» на окраине района Даръа Аль-Балад и вблизи шоссе Тарик Аль-Садд. Фиксировались также артиллерийские и ракетные обстрелы позиций радикалов со стороны САА в районе населенных пунктов Гарз и Умм Аль-Маядин.

Сирийские военные самолеты в минувшие сутки продолжили наносить авиаудары по оборонительным укреплениям исламистов и их военным штабам.

Провинция Ракка

В Ракке продолжилось крупномасштабное наступление Сирийской демократической армии ****(SDF) и отрядов YPG в рамках кампании «Гнев Евфрата». В первой половине дня курдским подразделениям удалось в ходе ожесточенных боев с отрядами «Исламского государства» захватить части кварталов Синаа и Хаттин. Сообщалось, что в результате сражений было ликвидировано 23 террориста ИГИЛ, еще 16 радикалов ИГ попали в плен к курдам, передавал новостной портал ANF News. Кроме того, курды вновь заняли сахарную фабрику и достигли района Тишрин.

В освобожденном квартале Романия «Исламское государство» устроило взрыв при участии террориста-смертника. Информации о потерях со стороны курдов пока не поступало. После этого коалиционные военные самолеты проводили бомбардировки вблизи района. В квартале Аль-Машлаб западнее Ракки были обнаружены подземные тоннели ИГ.

В западной части провинции продвинулись войска армии САР и союзные формирования. Как сообщало информагентство Al Masdar News, правительственные силы при помощи союзников заняли 15 деревень к югу от Масканы.

Провинция Хама

Правительственные войска на протяжении дня продолжали продвижение в направлении города Укейрибат. Двигаясь от ключевого города Саламия, подразделения армии САР во главе с солдатами 5-го штурмового корпуса и 11-й танковой дивизии атаковали укрепленные пункты террористов ИГ в районе населенного пункта Аль-Баргартхи. Как сообщал информационный портал Al Masdar News, сирийские войска при поддержке ВКС РФ зачистили от террористов прилегающие территории. Боевики ИГ были вынуждены отступить в деревню.

В районе города Итрия радикалы ИГИЛ совершили нападение на позиции правительственных войск, сообщал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Никакой информации о потерях в рядах армии Башара Асада не поступало.

ВВС Сирии и ВКС РФ провели серию авианалетов на укрепленные пункты боевиков ИГ на окраине города Укейрибат, уничтожив более 20 радикалов ИГИЛ и четыре военных пикапа боевиков.

Отмечались столкновения к северу от столицы региона. Правительственные силы открыли огонь по опорным пунктам радикалов вооруженной оппозиции на окраине города Аль-Латамина, передавал военный источник в сети Telegram. Сведений о результатах обстрела не приводилось.

Ирак

Информагентство Iraqi News сообщало, что авиация международной коалиции разбомбила ключевой штаб радикалов «Исламского государства» в южной части провинции Аль-Анбар. Авиаударами коалиционных военных самолетов были уничтожены также семь боевиков ИГИЛ.

Во второй половине дня Telegram-канал (C_Military1) сообщал, что вооруженные силы Ирака освободили пять населенных пунктов к западу от Мосула, а также вошли в находящийся под контролем террористов ИГ Старый город, где ликвидировали по меньшей мере 23 радикала ИГИЛ.

Поступала информация о том, что снайперы ИГ застрелили около 15 военнослужащих иракской армии в районе Аль-Занджали в Западном Мосуле. Данные сведения были опубликованы информационным агентством ИГИЛ «Аль-Амак» и официального подтверждения не получили.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)