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Происшествия
Жертвами ДТП в Тульской области стали пять человек

Жертвами ДТП в Тульской области стали пять человек

20:48  12 Июня 2017
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Жертвами ДТП в Тульской области стали пять человек

Тула, 12 июня. В Тульской области произошло трагическое ДТП, в результате которого погибли пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Тульской области.

«На 279-м километре федеральной дороги М-2 «Крым» столкнулись два легковых автомобиля ВАЗ 21014 и Рено Логан. Пострадали семь человек, пять из них погибли, в том числе ребенок», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что двое пострадавших, в том числе еще один ребенок доставлены в центральную районную больницу Плавска. Медики оценивают их состояние как крайне тяжелое.

#дтп #тульская область
Алексей Громов
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