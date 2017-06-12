Почти четыре миллиона человек приняли участие в праздновании Дня России по всей стране

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Москва, 12 июня. Около четырех миллионов человек приняли участие в праздничных мероприятиях в День России по всей стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России.

«По состоянию на 19:00 около 3,8 миллиона человек приняли участие в трех тысячах массовых мероприятиях, прошедших в российских городах», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время праздничные мероприятия и народные гулянья продолжаются. Общественный порядок и безопасность граждан обеспечивают сотрудники полиции и подразделения Росгвардии.