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Лондон, 12 июня. Британская газета Daily Mail опубликовала статью о подрыве морской мины времен Великой отечественной войны в Крыму. При этом газета признала полуостров российским.

Немецкая парашютная мина была обнаружена в бухте Севастополя на глубине 17 метров.

«Драматический и захватывающий эпизод произошел в порту города Севастополь на Крымском полуострове, расположенном на юго-западе России», – говорится в статье Daily Mail.

В дальнейшем в публикации Daily Mail неоднократно упоминается, что Крым является российской территорией. Поскольку рядом с местом, где была обнаружена мина, находятся газовая труба и ферма по разведению моллюсков, саперам-подводникам пришлось буксировать бомбу в открытое море, где позднее был произведен подрыв. Отмечается, что мина была сброшена нацистами в 1941 году, чтобы заблокировать кораблям доступ к порту Севастополя.