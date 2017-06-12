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Политика
Лукашенко: В Белоруссии высоко ценят братскую дружбу с Россией

Лукашенко: В Белоруссии высоко ценят братскую дружбу с Россией

20:08  12 Июня 2017
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Лукашенко: В Белоруссии высоко ценят братскую дружбу с Россией

Минск, 12 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днем России, отметив, что Минск высоко ценит отношения братской дружбы и стратегического партнерства с Россией.

Лукашенко подчеркнул, что День России объединяет всех, кто гордится героическим прошлым страны, а также ответственно строит ее настоящее и уверенно смотрит в будущее.

«Осуществляемый руководством государства курс на развитие современной России, обеспечение ее стабильного социально-экономического роста и укрепление позиций на международной арене получает широкую поддержку россиян», — отметил Лукашенко.

Он также добавил, что в Белоруссии высоко ценят отношения братской дружбы и стратегического партнерства с Российской Федерацией, в рамках которой осуществляется реализация масштабных интеграционных проектов в интересах двух стран.

#белоруссия #лукашенко
Алексей Громов
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