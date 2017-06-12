Ученые назвали несколько неожиданных фактов о Марсе

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Москва, 12 июня. В последние годы человечество значительно продвинулось в изучении Марса, однако ученым удалось отобрать несколько интересных фактов о Красной планете, о которых многие даже не догадывались.

Как выяснилось, самая большая гора на Марсе превышает по своему размеру Эверест почти в 2,5 раза, имея высоту 22,5 километра.

Средняя температура на Марсе планете составляет -63 градуса по Цельсию, что сравнимо с Антарктидой или Оймяконом в Республике Саха в зимнее время. Несмотря на то, что Земля гораздо больше Марса, общие площади суши обеих планет практически равны, поскольку наша планета на 71% покрыта водой.

Атмосфера Марса в 61 раз меньше, чем у Земли. В основном она состоит из углекислого газа, в то время как в атмосфере Земли доля углекислого газа равна 0,04%.

Также выяснилось, что система марсианских каньонов, известная под названием долина Маринера, на самом деле в несколько раз глубже, длиннее и шире, чем Гранд-Каньон в США.