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Москва, 12 июня. Пресс-служба московского департамента региональной безопасности сообщила, что праздничный фейерверк в российской столице состоится при любых погодных условиях.

Сотрудники МЧС России предупредили о надвигающейся к Москве грозе. В мэрии столицы подчеркнули, что праздничное мероприятие отменять никто не собирается.

Фейерверк будет запущен около Большого Москворецкого моста между улицами Варваркой и Москворецкой.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области объявлено штормовое предупреждение.