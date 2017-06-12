Фейерверк в Москве в честь Дня России состоится при любой погоде — мэрия
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Москва, 12 июня. Пресс-служба московского департамента региональной безопасности сообщила, что праздничный фейерверк в российской столице состоится при любых погодных условиях.
Сотрудники МЧС России предупредили о надвигающейся к Москве грозе. В мэрии столицы подчеркнули, что праздничное мероприятие отменять никто не собирается.
Фейерверк будет запущен около Большого Москворецкого моста между улицами Варваркой и Москворецкой.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области объявлено штормовое предупреждение.
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