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Россия
Фейерверк в Москве в честь Дня России состоится при любой  погоде — мэрия

Фейерверк в Москве в честь Дня России состоится при любой  погоде — мэрия

19:44  12 Июня 2017
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Фейерверк в Москве в честь Дня России состоится при любой  погоде — мэрия

Москва, 12 июня. Пресс-служба московского департамента региональной безопасности сообщила, что праздничный фейерверк в российской столице состоится при любых погодных условиях.

Сотрудники МЧС России предупредили о надвигающейся к Москве грозе. В мэрии столицы подчеркнули, что праздничное мероприятие отменять никто не собирается.

Фейерверк в Москве в честь Дня России состоится при любой  погоде — мэрия

Фейерверк будет запущен около Большого Москворецкого моста между улицами Варваркой и Москворецкой.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области объявлено штормовое предупреждение.

#москва #день россии #гроза #фейерверк
Алексей Громов
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