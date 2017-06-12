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Общество
Власти Москвы заявили о пресечении несанкционированного митинга на Тверской

Власти Москвы заявили о пресечении несанкционированного митинга на Тверской

19:27  12 Июня 2017
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Власти Москвы заявили о пресечении несанкционированного митинга на Тверской

Москва, 12 июня. Несанкционированный митинг оппозиции в центре Москвы пресечен. Об этом сообщил глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

По его словам, в несанкционированном митинге оппозиции на Тверской улице в Москве участвовали не более пяти тысяч человек. 

«На этот час ситуация полностью под контролем», — сказал Черников, отвечая на вопрос о том, можно ли считать акцию протеста пресеченной.

Он также добавил, что число участников митинга было незначительным по сравнению с общим числом москвичей, вышедших на улицы на празднование Дня России. По его словам, в праздничных мероприятиях по случаю Дня России принимают участие около 2,5 миллионов человек.

#москва
Алексей Громов
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