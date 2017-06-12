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Россия
Россия укрепила свой суверенитет и обозначила национальные интересы — Путин

Россия укрепила свой суверенитет и обозначила национальные интересы — Путин

19:57  12 Июня 2017
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Россия укрепила свой суверенитет и обозначила национальные интересы — Путин

Москва, 12 июня. Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле отметил, что Россия преодолела множество трудностей и укрепила свой суверенитет.

Глава государства сообщил, что россияне после долгих лет невзгод научились твердо отстаивать свои национальные интересы, опираясь на исторический опыт. Владимир Путин подчеркнул, что необходимо ориентироваться на позитивную повестку и совместными усилиями вносить вклад в укрепление России.

Россия укрепила свой суверенитет и обозначила национальные интересы — Путин

Президент рассказал, что в стране развиваются демократические институты и повышается уровень открытости общества.

#владимир путин #россия #рф #суверенитет
Алексей Громов
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