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Москва, 12 июня. Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле отметил, что Россия преодолела множество трудностей и укрепила свой суверенитет.

Глава государства сообщил, что россияне после долгих лет невзгод научились твердо отстаивать свои национальные интересы, опираясь на исторический опыт. Владимир Путин подчеркнул, что необходимо ориентироваться на позитивную повестку и совместными усилиями вносить вклад в укрепление России.

Президент рассказал, что в стране развиваются демократические институты и повышается уровень открытости общества.