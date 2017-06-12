«Хезболла» осадила город Арак в провинции Хомс
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Арак, 12 июня. Отряды ливанского движения «Хезболла» при поддержке ВКС РФ осадили город Арак к востоку от Пальмиры.
Военные источники в Сирии сообщают, что отряды «Хезболлы» и подразделения правительственных войск продвигаются к осажденному боевиками городу Дейр эз-Зор. Военным удалось освободить от исламистов несколько высот горной гряды Мустадир.
Используя тяжелое вооружение, бойцы укрепились на завоеванных вершинах. В данный момент передовые отряды находятся в 4 километрах от оборонительных позиций джихадистов. Штурм города может закончиться в течение недели.
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