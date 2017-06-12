Жители Томска отметили День России фестивалем «Дружба народов»

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Томск, 12 июня. В Томской области День России отметили фестивалем «Дружба народов». На фестивале было представлено все многообразие национальных культур народов, проживающих в области.

Фестиваль открыл глава Томской области Сергей Жвачкин. Губернатор также вручил паспорта юным гражданам Российской Федерации.

«Россия — это в первую очередь замечательные люди. Люди, которые тысячи лет бережно хранят свою историю, традиции и культуру, честно трудятся, воспитывают детей, живут в мире и согласии друг с другом, в гармонии с окружающим миром. Россия — это мы с вами!», — сказал Жвачкин.

Также в городе состоялась выставка-ярмарка изделий и творческих работ художников и мастеров декоративно — прикладного творчества. По данным администрации Томской области, несмотря на дождь в праздничных мероприятиях приняли участие несколько тысяч жителей и гостей города.