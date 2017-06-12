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Новости Сирии
Курды и ВВС западной коалиции выпустили из Ракки отряд боевиков ИГИЛ для штурма Дейр эз-Зора

Курды и ВВС западной коалиции выпустили из Ракки отряд боевиков ИГИЛ для штурма Дейр эз-Зора

19:08  12 Июня 2017
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Курды и ВВС западной коалиции выпустили из Ракки отряд боевиков ИГИЛ для штурма Дейр эз-Зора

Ракка, 12 июня. Более 100 машин с боевиками «Исламского государства»* отправились на штурм осажденного Дейр эз-Зора.

Подконтрольное террористам информационное агентство опубликовало в Сети видеоролик, на кадрах которого огромная колонна боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) выдвинулась из Ракки в направлении осажденного Дейр эз-Зора.

Курды и ВВС западной коалиции выпустили из Ракки отряд боевиков ИГИЛ для штурма Дейр эз-Зора

Сирийские источники отмечают, что курдские ополченцы «Сирийских демократических сил» и ВВС международной коалиции во главе с США не препятствовали исламистам. Приблизительная численность группировки, переброшенной «Халифатом» в Дейр эз-Зор, составляет до 700 боевиков.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #игил #курды #дейр эз-зор #ракка
Алексей Громов
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