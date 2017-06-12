Донбасс: в Луганске состоялся флешмоб в честь Дня России

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Луганск, 12 июня. Жители Луганска отметили День России большим флешмобом. Участники флешмоба исполнили гимн России и гимн Луганской народной республики, после чего подняли над головой листы бумаги, цветов российского триколора и флага республики.

«Сегодня молодежь Луганской народной республики вышла к памятнику воинам-освободителям Луганска, чтобы поддержать и поздравить наших братьев россиян с Днем России», — рассказал заместитель руководителя Ассоциации молодежи Луганщины Дмитрий Сидоров.

Он также добавил, что в акции приняли участие молодежные организации «Молодежь за мир», «Ассоциация молодежи Луганщины», а также «Молодая гвардия». Мероприятие проходило под эгидой общественного движения «Мир Луганщине».