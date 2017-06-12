Даръа: под обстрелом боевиков в квартале Аль-Кашеф погиб младенец

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Даръа, 12 июня. Боевики снова нарушили режим перемирия в южной провинции Сирии.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает, что террористы подвергли минометному обстрелу жилой квартал Аль-Кашеф в городе Даръа. Под обстрелом восемь человек, среди которых была одна женщина, получили ранения. Погиб младенец.

В результате обстрела боевиками квартала аль-Кашиф в городе Даръа погиб младенец, получили ранения еще 8 человекhttps://t.co/x1VMUS1FJa pic.twitter.com/p4bCTw56TL — Вестник Дамаска (@NovostiDamask) June 12, 2017

Сирийский источник отмечает, что трое из жертв боевиков находятся в тяжелом состоянии. Количество погибших может увеличиться.