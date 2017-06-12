Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Даръа: под обстрелом боевиков в квартале Аль-Кашеф погиб младенец

Даръа: под обстрелом боевиков в квартале Аль-Кашеф погиб младенец

18:54  12 Июня 2017
289

Даръа: под обстрелом боевиков в квартале Аль-Кашеф погиб младенец

Даръа, 12 июня. Боевики снова нарушили режим перемирия в южной провинции Сирии.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает, что террористы подвергли минометному обстрелу жилой квартал Аль-Кашеф в городе Даръа. Под обстрелом восемь человек, среди которых была одна женщина, получили ранения. Погиб младенец.

Сирийский источник отмечает, что трое из жертв боевиков находятся в тяжелом состоянии. Количество погибших может увеличиться.

#сирия #обстрел #даръа #боевик
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть