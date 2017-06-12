Фейерверк на поле боя: как Сирия поздравила Россию салютом на газовых полях Пальмиры

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Сирийцы решили поздравить россиян с национальным праздником. В настоящий момент в социальных сетях набирает популярность видеозапись салюта в честь дня Российской Федерации. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с военным экспертом о том, как праздничный салют в окрестностях Пальмиры стал возможным, а также текущих целях террористов из «Исламского государства»*.

Так, видео с потрясающим фейерверком появилось в социальной сети Facebook (в группе «Друзья России»). Такие же видео были распространены и в микроблогах Twitter.

ألعاب نارية أخرى – تحتفل سوريا عيد يوم روسيا pic.twitter.com/rDFIH1YURr — أصدقاء روسيا (@AsdiqaRussiya) June 12, 2017

Отметим, что салют был запущен на газовых полях в окрестностях древней Пальмиры и приурочен ко Дню России. Еще недавно эти газовые поля были освобождены в ходе тяжелых боестолкновений с боевиками террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) при участии российских специалистов.

В настоящий момент эти газовые поля находятся под контролем правительственных сил: подразделение «Охотники на ИГИЛ»* (ISIS Hunters) обеспечивают круглосуточную оборону полей Аш-Шаир и Хайян. В свое время, благодаря действиям «Охотников», сирийским войскам удалось освободить ключевые высоты вокруг древней Пальмиры, а также пальмирский аэропорт, что в конечном счете вынудило террористов ИГИЛ уйти из Пальмиры.

В то же время российские военные, которые находятся на авиабазе Хмеймим в Сирийской Арабской Республике (САР), отметили День России дефиле музыкальных ансамблей, показательными выступлениями морских пехотинцев, турнирами по шахматам и теннису. Само же празднование началось с возложения цветов памятному знаку российским военнослужащим, которые погибли при выполнении специальных задач на территории САР. Заметим, что в церемонии принимали участие командование российской группировки, военные и почетные гости.

Greetings to our ally Russia https://t.co/PaT3K3grrm — ISIS Hunters (@ISIS_Hunters) June 12, 2017

Военный и политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев, беседуя с корреспондентом ФАН, заметил: дружественный жест сирийцев, которые ко Дню России дали салют на газовых полях Пальмиры, важен не столько для России и нашей армии, сколько для самих сирийцев.

«Боевики ИГИЛ, которых выдавливают из Ракки, стремятся обернуть свое отступление в новую атаку. И очень важный для них пункт — это Пальмира. И не сколько сам город, где можно расположить группы боевиков для продолжения наступления, но и округа Пальмиры, где находятся важные энергетические районы. Игиловцы подходили весьма близко к газовыми полям севернее Пальмиры и даже вели бомбардировку полей с беспилотников, чтобы поджечь легковоспламеняемый газ. Этот ход мог нести не только пропагандистский эффект для самих боевиков, но и лишить Дамаск важного региона для поддержания энергетической стабильности. Также боевики стремились отрезать город от остальной территории, находящейся под контролем Дамаска, для чего они атаковали направление трассы Хомс-Пальмира. Сейчас район газовых полей удерживают «Охотники за ИГИЛ», но им, как никогда, нужна поддержка. Важно не потерять трассу Хомс-Пальмира, поскольку ее захват террористами может привести к огромным проблемам со снабжением и к энергетическому коллапсу в Сирии», — пояснил Евгений Валяев.

Еще недавно, отметил эксперт, был велик шанс, что Пальмира может стать «котлом», а газовые поля снова попадут под контроль террористов, либо будут попросту гореть. Эти атаки боевиков, которые во многом произошли из-за некорректных действий международной коалиции по наступлению на Ракку, были отбиты, благодаря чему у сирийцев есть газ и электричество, а трасса Хомс-Пальмира находится под контролем войск Башара Асада.

«Еще на прошлой неделе в округе Пальмиры происходили ожесточенные бои, а сегодня там идет салют в честь Дня России. Сирийская армия при поддержке ВКС России выигрывает не только на поле боя, но и на поле информационных войн и красивых пропагандистских шагов, которые показывают, что мир в Сирии обязательно будет достигнут», — резюмировал Евгений Валяев.

Отметим, что боевики «Исламского государства» стягивают силы к Пальмире неспроста. Одна из главных целей, которая стоит перед командованием многотысячной армии террористов, является прорыв к границе с Ливаном. Для достижения этой цели боевики ИГ* стянули все доступные резервы к западной линии фронта.

* Организация запрещена на территории РФ.