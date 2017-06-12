День России в Поволжье отметили «саммитом плова» и «Парадом дружбы народов»

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Казань, 12 июня. День России в Приволжском федеральном округе отметили карнавалом, «Парадом дружбы народов», а также «саммитом плова» и историческими реконструкциями.

В этот же день пять столиц регионов округа отпраздновали День города: Уфа, Пермь, Ижевск, Нижний Новгород и Пенза.

В Перми в День России состоялся ежегодный карнавал «Пермское яркое». Праздничную колонну возглавил розовый медведь, за которым следовал Пермский губернский оркестр и представители властей Перми. За ними шествовали актеры в костюмах Петровской эпохи.

В Пензе состоялся «саммит плова», в ходе которого десять мастеров готовили плов по разным рецептам.

Ряд городов присоединился к всероссийской акции «Парад дружбы народов». Среди них Казань, где на шествие вышли несколько тысяч русских, марийцев, татар, чувашей, удмуртов, украинцев, белорусов, узбеков и представителей других национальностей. Кроме того, в параде приняли участие байкеры, барабанщики, а также иностранные студенты.