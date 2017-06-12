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Политика
Медведчук назвал Путина хорошим крестным отцом своей дочери

Медведчук назвал Путина хорошим крестным отцом своей дочери

19:00  12 Июня 2017
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Медведчук назвал Путина хорошим крестным отцом своей дочери

Киев, 12 июня. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук заявил, что президент России Владимир Путин является хорошим крестным отцом его дочери.

Медведчук отметил, что часто встречается с Владимиром Путиным, когда бывает в России со своей семьей.

«Владимир Путин также видится со своей крестницей, он хороший крестный отец, который каждый год 20 мая поздравляет крестницу с днем рождения», — сказал Медведчук в интервью австрийскому телеканалу ORF.

Он также добавил, что эти встречи также способствуют развитию двусторонних отношений России и Украины, так как его контакты с президентом РФ идут на пользу интересам Украины.

#путин #медведчук
Алексей Громов
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