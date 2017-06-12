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Новости Сирии
Хмеймим: российские военные в Сирии отметили День России

Хмеймим: российские военные в Сирии отметили День России

18:31  12 Июня 2017
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Хмеймим: российские военные в Сирии отметили День России

Хмеймим, 12 июня. Российские военнослужащие на базе «Хмеймим» отметили главный государственный праздник выступлением оркестра и турниром по шахматам.

Празднование на базе ВКС РФ в Сирии началось с возложения цветов памятному знаку российским военнослужащим, погибшим в Сирийской арабской республике. В мероприятии участвовали представители командования группировки войск РФ, военнослужащие и гости базы.

Хмеймим: российские военные в Сирии отметили День России

После торжественного митинга личный состав авиабазы прошел маршем, состоялось дефиле оркестра, а также показательные выступления морпехов. В День России на авиабазе «Хмеймим» работает выставка военной техники. Российские военнослужащие приняли участие в спортивных мероприятиях и турниру по шахматам.

#сирия #хмеймим #день россии #вск рф
Алексей Громов
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