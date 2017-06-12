Донбасс: краповый берет – высшая награда для бойцов спецназа ДНР

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Донецк, 12 июня. Краповый берет – знак высшего отличия бойцов внутренних войск, обладателем которого могут стать далеко не все. Этой традиции продолжают следовать и бойцы Внутренних войск МВД ДНР. На экзамене на право ношения берета побывали и корреспонденты ФАН.

Отбор на право ношения берета – очень суровый. До финиша и заветной цели доходят немногие. Чтобы пройти отбор, бойцам сначала нужно сдать теоретические тесты, по различным предметам, от знания оружия до военной топографии. После этого начинается практическая часть, которая состоит из выполнения задач по штурмовому альпинизму, марш броска на 12 километров, а затем стрельбы и спаррингов с действующими обладателями беретов и другими кандидатами.

Одновременно проходит и сдача нормативов на оливковый берет. Условия здесь чуть менее жесткие – так в них отсутствует этап альпинизма, при стрельбе можно допустить один промах, а спарринги продолжаются не 12, а девять минут.

Усложняется сдача норматива и инструкторами, которые в течение марша дают бойцам вводные, буквально купают их в грязи и заставляют показать предел своих возможностей. Всевозможные засады, отдых в виде отжиманий и прочие прелести отсеивают множество кандидатов. Так из 40 человек, претендовавших на звание, после марш-броска осталось лишь девять.

После стрельбы отсеялось еще пять человек, и в итоге только двое бойцов вышли на спарринг, за право носить краповый берет и двое – оливковый. Несмотря на нагрузку находящуюся, по моему мнению, слегка за гранью человеческих возможностей, бойцы выдержали и это последнее испытание, с чем их и поздравили боевые товарищи, которые бурно радовались их успехам.

Официальное награждение выполнивших нормативы пройдет позже, а пока командующий и инструкторы приняли в свое братство новых обладателей беретов, и пожелали им с гордостью носить и преумножать славу этого высшего знака отличия.