Спасибо за свет: как Сирия поздравила с Днем России фейерверком на газовых полях
Благодарный народ Сирийской Арабской Республики решил поздравить ВКС РФ салютом в честь Дня России. Очевидцы выложили в социальных сетях видео, на котором запечатлен праздничный салют на газовых полях Пальмиры. Как сирийцы поблагодарили Россию за свет в домах светом в небесах – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).
Сегодня, в социальных сетях появились видеозаписи салюта, организованного сирийцами в честь Дня России. Сообщения о праздничном фейерверке, который осветил небо Сирии в районе газовых полей Пальмиры, появились в группе «Друзья России» в социальной сети Facebook, а также на изх странице в Twitter.
Необходимо отметить, что данная группа ведется сирийскими гражданами, которые решили таким способом выразить свои благодарности России. В тексте сообщений указывается, что их источники прислали видео салюта на газовых полях Пальмиры в честь праздника Дня России.
Напомним, что газовые поля Аш-Шаир Хайян и Джизаль к северо-западу от древней Пальмиры были освобождены ранее в ходе тяжелых боестолкновений с террористами запрещенной группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ). Эти газовые месторождения являются важнейшими экономическими пунктами: благодаря освобождению Хайяна, Джизара и Аш-Шаира, сирийские специалисты смогли запустить газоснабжение и электроснабжение в Центральной Сирии, приведя свет в дома тысяч мирных жителей.
Но, кроме того, газовые поля являются и важнейшими стратегическими пунктами в районе трассы Хомс-Пальмира на востоке провинции Хомс. Спустя три месяца, террористы вновь попытались отвоевать газовые поля у подразделений сирийской армии: ИГИЛ* стягивает все больше сил в этот район. Как сообщали корреспонденты ФАН, на прошлой неделе в районе газовых полей проходили ожесточенные бои, террористы пыталась с помощью самодельных боевых беспилотников взрывать скважины, лишая газа мирных жителей. Если ИГ* захватит газовые поля, также будет перерезана и трасса Хомс-Пальмира, снабжающая группировку сирийских войск, наступающих на Дейр-эз-Зор.
* Организация запрещена на территории РФ.