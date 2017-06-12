Спасибо за свет: как Сирия поздравила с Днем России фейерверком на газовых полях

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Благодарный народ Сирийской Арабской Республики решил поздравить ВКС РФ салютом в честь Дня России. Очевидцы выложили в социальных сетях видео, на котором запечатлен праздничный салют на газовых полях Пальмиры. Как сирийцы поблагодарили Россию за свет в домах светом в небесах – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

أرسل صديقنا السوري فيديو لألعاب نارية تم إطلاقها في حقول الغاز قرب #تدمر على شرف عيد يوم روسيا 12 يونيوhttps://t.co/9RzTms6G4I pic.twitter.com/9UlrKyLAte — أصدقاء روسيا (@AsdiqaRussiya) June 12, 2017

Сегодня, в социальных сетях появились видеозаписи салюта, организованного сирийцами в честь Дня России. Сообщения о праздничном фейерверке, который осветил небо Сирии в районе газовых полей Пальмиры, появились в группе «Друзья России» в социальной сети Facebook, а также на изх странице в Twitter.

ألعاب نارية أخرى – تحتفل سوريا عيد يوم روسيا pic.twitter.com/rDFIH1YURr — أصدقاء روسيا (@AsdiqaRussiya) June 12, 2017

Необходимо отметить, что данная группа ведется сирийскими гражданами, которые решили таким способом выразить свои благодарности России. В тексте сообщений указывается, что их источники прислали видео салюта на газовых полях Пальмиры в честь праздника Дня России.

قرر الشعب السوري الشقيق أن يهنئ الشعب الروسي بعيد يوم روسيا. أرسل صديقنا السوري فيديو لألعاب نارية تم إطلاقها في حقول الغاز قرب تدمر على شرف هذا العيد. هذه الحقول تم تحريرها سابقا في معارك عنيفة ضد إرهابيي داعش بمشاركة خبراء عسكريون روس تم نشره بواسطة ‏أصدقاء روسيا Friends of Russia‏ في 12 يونيو، 2017

Напомним, что газовые поля Аш-Шаир Хайян и Джизаль к северо-западу от древней Пальмиры были освобождены ранее в ходе тяжелых боестолкновений с террористами запрещенной группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ). Эти газовые месторождения являются важнейшими экономическими пунктами: благодаря освобождению Хайяна, Джизара и Аш-Шаира, сирийские специалисты смогли запустить газоснабжение и электроснабжение в Центральной Сирии, приведя свет в дома тысяч мирных жителей.

Greetings to our ally Russia https://t.co/PaT3K3grrm — ISIS Hunters (@ISIS_Hunters) June 12, 2017

Но, кроме того, газовые поля являются и важнейшими стратегическими пунктами в районе трассы Хомс-Пальмира на востоке провинции Хомс. Спустя три месяца, террористы вновь попытались отвоевать газовые поля у подразделений сирийской армии: ИГИЛ* стягивает все больше сил в этот район. Как сообщали корреспонденты ФАН, на прошлой неделе в районе газовых полей проходили ожесточенные бои, террористы пыталась с помощью самодельных боевых беспилотников взрывать скважины, лишая газа мирных жителей. Если ИГ* захватит газовые поля, также будет перерезана и трасса Хомс-Пальмира, снабжающая группировку сирийских войск, наступающих на Дейр-эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.