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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 12 июня.

Офицеры СЦКК и коммунальщики под огнем ВСУ, украинские «Акации» на линии фронта, Киев оставляет прифронтовые города без больниц. Новороссия сегодня: Донбасс на грани катастрофы, ЧС в Докучаевске, новая «перемога» ВСУ

Террористы «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*; запрещено в ФР) провели стремительную атаку на позиции САА в деревне Мухаммад Диб в Алеппо, шесть солдат правительственной армии погибли под Пальмирой. Сирия новости 12 июня 07.00: ИГ стремительно атаковало САА в Алеппо, 6 солдат правительственной армии погибли под Пальмирой

Новая игровая консоль от Microsoft отличается невиданной производительностью графической карты. Microsoft представила самую мощную в мире игровую консоль Xbox One X

Сенат США, найдя и сирийские поводы, вновь вознамерился ужесточить санкции против России. САА отбила контратаку террористов в Алеппо. ИГИЛ намеревается сделать из Дейр эз-Зора новую столицу. Сирия сегодня: САА теряет бойцов под Пальмирой, новая столица ИГИЛ

ВКС РФ помогают САА в борьбе против ИГ на востоке провинций Хомс и Хама. Отряды SDF захватили третий район в Ракке. Сирийские военные и боевики-исламисты вели тяжелые бои в Восточной Гуте под Дамаском. Сирия итоги за сутки на 12 июня 6.00: ИГ потеряло еще один район Ракки, ВКС РФ поддерживают САА в Хомсе и Хаме

ИГ направило террориста-смертника в район Романия к западу от Ракки. САА и союзники освободили несколько холмов вблизи поля Арак. Коалиция уничтожила командный пункт ИГ в провинции Аль-Анбар в Ираке. Сирия новости 12 июня 12.30: смертник атаковал позиции курдов в Ракке, коалиция взорвала штаб ИГ в Ираке

Американский грузовой космический корабль Cygnus с отходами с МКС сгорел в верхних слоях атмосферы Земли над Тихим океаном. Американский космический грузовик Cygnus сгорел в атмосфере

Сирийские правительственные войска получили подкрепление на границе с Ираком. Сирия: САА получила подкрепление на границе с Ираком

Бойцы Сирийской арабской армии уничтожили более 60 террористов ИГ в районе аэропорта города Дейр эз-Зор на северо-востоке Сирии. Сирия: войска Асада уничтожили более 60 боевиков ИГ в районе аэропорта Дейр эз-Зора

На вооружении сирийских правительственных войск поступило новое самоходное артиллерийское оружие. Сирия: на вооружении САА появилось новое самоходное артиллерийское оружие

* Организация запрещена на территории РФ.