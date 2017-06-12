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Ученые создали передатчик, работающий на основе водки

Ученые создали передатчик, работающий на основе водки

18:09  12 Июня 2017
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Ученые создали передатчик, работающий на основе водки

Лондон, 12 июня. Британские ученые сконструировали коммуникационный аппарат на основе алкогольной жидкости.

Физики из Британии изобрели недорогой и практичный аппарат, который передает сообщения при помощи молекул этанола. При различной концентрации молекул происходит запись информационного кода.

Ученые создали передатчик, работающий на основе водки

Прибор способен передавать пока только простые сообщения, аппарат можно приобрести у британских изобретателей за сто долларов. Отмечается, что научная ценность этого передатчика остается под вопросом.

#водка #этанол #британские ученые #передатчик
Алексей Громов
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