Ученые создали передатчик, работающий на основе водки

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Лондон, 12 июня. Британские ученые сконструировали коммуникационный аппарат на основе алкогольной жидкости.

Физики из Британии изобрели недорогой и практичный аппарат, который передает сообщения при помощи молекул этанола. При различной концентрации молекул происходит запись информационного кода.

Прибор способен передавать пока только простые сообщения, аппарат можно приобрести у британских изобретателей за сто долларов. Отмечается, что научная ценность этого передатчика остается под вопросом.