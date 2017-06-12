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Технологии
Jeep Grand Cherokee 2017 года появился в продаже

Jeep Grand Cherokee 2017 года появился в продаже

17:47  12 Июня 2017
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Jeep Grand Cherokee 2017 года появился в продаже

Москва, 13 июня. Стартовали продажи внедорожника Jeep Grand Cherokee нового поколения. Новый автомобиль получил современное технологическое оснащение и мощный двигатель.

В США внедорожник предлагается с дизельными и бензиновыми двигателями, которые оснащены 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. В салоне машины стало просторнее, это коснулось не только переднего ряда сидений, но и заднего.

Стартовая цена кроссовера составляет 48 тысяч долларов. Полная версия обойдется в 91 тысячу долларов.

#jeep grand cherokee
Алексей Громов
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