Ошибка длиною в 30 лет: медперсонал перепутал детей в роддоме Челябинска

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Челябинск, 13 июня. Медперсонал челябинского роддома перепутал детей женщин, лежавших в соседних палатах. Правда об этом раскрылась только спустя 30 лет.

Роженицы с похожими фамилиями — Зоя Туганова и Эльвира Тулигенова — стали мамами в один день. Как рассказывает Туганова, она хорошо запомнила лицо своей новорожденной дочери с белой кожей и голубыми глазами, однако на следующий день ей принесли смуглую девочку с темными волосами. На все протесты женщины медики заявляли, что ребенок похож на ее мужа-татарина, а в ответ на ее требования сравнить детей грозились отправить ее в психушку.

Рассказать дочери о подмене в роддоме Туганова решилась только спустя 30 лет. Свою родную дочь она нашла через соцсети. Женщины встретились в клинике и сделали анализ ДНК, который показал совпадение на 99,9%. «Я сразу узнала глаза, которые смотрели на меня в роддоме тридцать лет назад», — рассказала Туганова.

Ее родную дочь назвали Люцией. Она жила в башкирской деревне в 50 км от Челябинска и воспитывалась в неблагополучной семье. Родители девочки часто пили и не работали, а она с братом и сестрой попрошайничала. К тому же отец часто избивал мать, обвиняя ее в измене, поскольку девочка была непохожа на них. В 13 лет Люцию отправили в детдом после смерти матери. На тот момент ее отец сидел в тюрьме за убийство односельчанина. Люцие не удалось получить образования, она рано вышла замуж и родила троих детей. Ее супруг не работает, и семья с детьми живет в заброшенном доме на пособие женщины по инвалидности, сообщает «Ридус».

Туганова считает, что отвечать за ошибку должны те, кто ее совершил, и через суд потребует от врачей челябинского роддома 3 млн рублей, которые, по ее мнению, должны помочь родной дочери наладить жизнь.