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Общество
Правоохранители сопровождают митингующих на Тверской улице к метро

Правоохранители сопровождают митингующих на Тверской улице к метро

17:49  12 Июня 2017  /обновлено: 18:06  12 Июня 2017
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Правоохранители сопровождают митингующих на Тверской улице к метро

Москва, 12 июня. Сотрудники ОМОН и Росгвардии просят участников несанкционированной акции на Тверской улице в Москве покинуть территорию. Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, правоохранители теснят митингующих к метро.

Стражи порядка идут по бокам от людей, сопровождая их. При этом народ требует открыть Большой Гнездиковский переулок.

Напомним, власти Москвы согласовали «антикоррупционный митинг» в Москве на проспекте Сахарова. Однако сторонники блогера Алексея Навального попытались устроить провокации на Тверской улице, куда пришли отмечать День России несколько сотен москвичей. Сотрудник Росгвардии пострадал от газового баллончика, распыленного провокаторами в Москве.

Алексей Громов
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