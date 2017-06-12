В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение

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Санкт-Петербург, 12 июня. Министерство чрезвычайных ситуаций РФ объявило о наступлении непогоды в Ленинградской области.

Синоптики обещают ливни и грозы в пригородах Санкт-Петербурга. В День России в Северной столицы объявлено штормовое предупреждение. По данным Гидрометцентра в области установится температура около 8-13 градусов, пишет «Инфореактор».

Ранее сообщалось, что к вечеру 12 июня погода испортится и в Москве. Будет пасмурно и облачно, ожидаются дожди, температура в столице не поднимется выше 15 градусов. В субботу наступит потепление.