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Россия
В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение

В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение

17:49  12 Июня 2017
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В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение

Санкт-Петербург, 12 июня. Министерство чрезвычайных ситуаций РФ объявило о наступлении непогоды в Ленинградской области.

Синоптики обещают ливни и грозы в пригородах Санкт-Петербурга. В День России в Северной столицы объявлено штормовое предупреждение. По данным Гидрометцентра в области установится температура около 8-13 градусов, пишет «Инфореактор».

В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение

Ранее сообщалось, что к вечеру 12 июня погода испортится и в Москве. Будет пасмурно и облачно, ожидаются дожди, температура в столице не поднимется выше 15 градусов. В субботу наступит потепление.

#шторм #мчс #ленобласть #гроза
Алексей Громов
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