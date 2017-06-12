Донбасс: Чечерина представила в Донецке новую песню про ополченцев ДНР

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Донецк, 12 мая. Рок-исполнительница Чичерина презентовала в Донецке новую песню «Моя Спарта», посвященную легендарному отдельному разведывательному батальону ВС ДНР, передает передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Концерт был приурочен к 50-летию Донецкого высшего военно-политического училища. Чичерина представила на нем свою новую песню, посвященную событиям в Донбассе.

«Это первая концертная премьера новой песни, — призналась певица. — Сегодняшний день можно считать релизом: я выложила песню уже и в соцсетях в Интернете. Во время концерта мы будем снимать параллельно клип на эту песню. Вчера я снимала немного в донецком аэропорту и в Иверском монастыре».

Певица отметила, что российские радиостанции не берут в оборот последние военные песни группы, но на концертах россияне их принимают очень хорошо и даже с пониманием.

На концерте в Донецке были особые гости: его посетили дети прифронтовых районов республики, среди которых были двое деток из поселка Спартак и порядка 50 малышей с Октябрьского района Донецка. Для этих детей был организован специальный транспорт, чтобы после мероприятия они смогли беспрепятственно добраться домой.

«Эти дети ничем не отличаются от других детей, которые живут в центре, например. Но когда смотришь им в глаза, такое ощущение будто им не по семь-восемь лет, а по пятнадцать – у них уже такой взрослый взгляд… Мы постоянно пытаемся организовать для них досуг, снять социальное напряжение и помочь им, насколько это возможно. Часто мы проводим подобные акции с «Молодой Республикой», с Никитой Киосевым», — рассказывает чемпион Европы и мира по кикбоксингу, заслуженный мастер спорта и общественный деятель Роман Трошин.

После премьеры песни мы подошли к командиру ОРБ «Спарта» с позывным «Воха», чтобы узнать мнение комбата о прозвучавшей песне, посвященной его батальону.