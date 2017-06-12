Центральный аппарат СК займется расследованием дела о ДТП в Забайкалье

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Москва, 12 июня. Центральный аппарат Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту ДТП в Забайкальском крае, в результате которого погибли 13 человек. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, вследствие которого произошло ДТП с человеческими жертвами. Дело передано в производство центрального аппарата СК», — сказала Петренко.

Напомним, вечером 11 июня на 702-м километре федеральной автодороги «Байкал» опрокинулся и упал с 30-метровой насыпи автобус с паломниками. В результате ДТП погибли 13 человек. По предварительным данным, причиной аварии стало отсутствие предупреждающих знаков и ограждений на месте проведения дорожных работ.