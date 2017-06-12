Салют на полях Пальмиры: ФАН публикует видео

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Братский сирийский народ решил поздравить россиян с праздником. В социальных сетях появились видеозаписи салюта в честь Дня России. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Так, видео с красивым фейерверком появилось в сети Facebook, в группе «Друзья России». Такие же видео распространились и в сети Twitter.

ألعاب نارية أخرى – تحتفل سوريا عيد يوم روسيا pic.twitter.com/rDFIH1YURr — أصدقاء روسيا (@AsdiqaRussiya) June 12, 2017

Видео салюта на газовых полях Пальмиры приурочены к Дню России. Сирийцы помнят, как эти поля были освобождены ранее в тяжелых битвах с ИГИЛ* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) при участии российских специалистов. И отдают дань уважения и признательности народу, который помогает Дамаску восстановить мир и порядок. И город за городом отвоевывать родную землю у радикальных исламистов.

Greetings to our ally Russia https://t.co/PaT3K3grrm — ISIS Hunters (@ISIS_Hunters) June 12, 2017

На прошлой неделе сирийская армия выбила террористов с газового поля «Шаер» под Пальмирой. Благодаря этому силы ИГИЛ оказались лишены доходов от незаконной добычи углеводородов. Под контроль сирийской армии перешли как три населенных пункта, так и 66 важнейших высот в районе Пальмиры.

Понимая всю важность отбитых полей, около недели боевики «Исламского государства»* атаковали газовое месторождение Хайян, что находится в 20 километрах к северо-западу от Пальмиры. Но захватить газовые скважины у них не получилось, атака была отбита. При этом боевики пытались с помощью беспилотников и артиллерии взрывать скважины. Эти скважины более полутора месяцев работали в штатном режиме после масштабных ремонтных мероприятий, которые провели сирийские инженеры после штурма Пальмиры и расширения плацдарма севернее шоссе «Хомс — Пальмира».

Террористы неспроста стягивают сюда силы. Как сообщают многочисленные сирийские источники, стратегической целью, которая поставлена перед многотысячной группировкой ИГИЛ, является прорыв к границе с Ливаном. Для этого боевики стянули все доступные резервы к западной линии фронта.

* Организация запрещена на территории РФ.