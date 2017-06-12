Популярные блогеры отметили День России с подписчиками в режиме офф-лайн в Москве
Москва, 12 июня. Популярные блогеры отметили День России со своими подписчиками в Москве в режиме офф-лайн.
Встреча состоялась в Измайловском парке. Блогеры Марьяна Ро, Эдвард Атева, Милена Чижова встретились с поклонникам в реальности и рассказали о себе, своем творчестве и тонкостях увлечения. Любой желающий мог сфотографироваться с кумиром. Кроме того, состоялся концерт Кристиана Костова, занявшего второе место на «Евровидении-2017».
Все собравшиеся также приняли участие в флешмобе с массовым раскрашиванием флага России, передает «Ридус».
Ранее сообщалось, что в центре Москвы проходят праздничные мероприятия по случаю Дня России, в которых принимают участие около 270 тысяч человек.