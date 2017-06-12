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Общество
Популярные блогеры отметили День России с подписчиками в режиме офф-лайн в Москве

Популярные блогеры отметили День России с подписчиками в режиме офф-лайн в Москве

17:34  12 Июня 2017
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Популярные блогеры отметили День России с подписчиками в режиме офф-лайн в Москве

Москва, 12 июня. Популярные блогеры отметили День России со своими подписчиками в Москве в режиме офф-лайн.

Встреча состоялась в Измайловском парке. Блогеры Марьяна Ро, Эдвард Атева, Милена Чижова встретились с поклонникам в реальности и рассказали о себе, своем творчестве и тонкостях увлечения. Любой желающий мог сфотографироваться с кумиром. Кроме того, состоялся концерт Кристиана Костова, занявшего второе место на «Евровидении-2017».

Все собравшиеся также приняли участие в флешмобе с массовым раскрашиванием флага России, передает «Ридус».

Ранее сообщалось, что в центре Москвы проходят праздничные мероприятия по случаю Дня России, в которых принимают участие около 270 тысяч человек.

Катерина Тимошенская
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