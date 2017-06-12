Популярные блогеры отметили День России с подписчиками в режиме офф-лайн в Москве

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Москва, 12 июня. Популярные блогеры отметили День России со своими подписчиками в Москве в режиме офф-лайн.

Встреча состоялась в Измайловском парке. Блогеры Марьяна Ро, Эдвард Атева, Милена Чижова встретились с поклонникам в реальности и рассказали о себе, своем творчестве и тонкостях увлечения. Любой желающий мог сфотографироваться с кумиром. Кроме того, состоялся концерт Кристиана Костова, занявшего второе место на «Евровидении-2017».

-Эдвард -А?! И вот такое фото вышло! Спасибо всем за такую уютную встречу, вас пришло просто огромное кол-во людей и мы очень благодарны вам за все! Рад, что этот день мы провели все вместе! #блогерыроссии ???????????? A post shared by EDWARD ATEVA (@edvard_ateva) on Jun 12, 2017 at 6:20am PDT

Все собравшиеся также приняли участие в флешмобе с массовым раскрашиванием флага России, передает «Ридус».

Ранее сообщалось, что в центре Москвы проходят праздничные мероприятия по случаю Дня России, в которых принимают участие около 270 тысяч человек.