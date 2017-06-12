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Путин отметил значение «Петербургского диалога» в развитии отношений РФ и ФРГ

Путин отметил значение «Петербургского диалога» в развитии отношений РФ и ФРГ

17:39  12 Июня 2017
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Путин отметил значение «Петербургского диалога» в развитии отношений РФ и ФРГ

Москва, 12 июня. Президент России Владимир Путин поздравил читателей российско-германской газеты «Диалог» с выходом первого номера издания.

Газета «Диалог» является печатным органом форума «Петербургский диалог», который был создан 16 лет назад. Владимир Путин отметил, что взаимоотношения гражданских обществ РФ и ФРГ не только выдержали проверку времени, но и показали свою конструктивную роль в развитии двусторонних отношений между странами.

Путин отметил значение «Петербургского диалога» в развитии отношений РФ и ФРГ

Президент России подчеркнул, что форум за годы существования стал серьезной общественной структурой с прочными контактами и насыщенной повесткой.

#владимир путин #форум #петербургский диалог #газета
Алексей Громов
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