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Сирия, 12 июня. Иракские войска вошли в Старый город в Мосуле. ВКС РФ бомбят позиции ИГ* в восточной части провинции Хама. Курды вернули территорию сахарной фабрики и достигли района Тишрин в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли несколько авиаударов по позициям террористов ИГ в восточной части провинции Хама.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: наносят авиаудары по позициям радикалов к востоку от города Даръа; ведут ответный обстрел укрепленных пунктов боевиков в районе города Аль-Латамина к северу от Хамы, а также в районе города Арак к востоку от Пальмиры.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло ряд населенных пунктов к западу от Мосула.

Курды: обнаружили систему тоннелей ИГ в районе Аль-Машлаб на востоке Ракки; захватили сахарную фабрику и достигли района Тишрин в Ракке.

Международная коалиция: нанесла удары по объектам террористов «Исламского государства»* на окраине квартала Романия в Ракке.

Провинция Хомс

Сирийское государственное телевидение опубликовало отчет, снятый корреспондентом на сирийско-иракской границе. Сирийская арабская армия (САА) и ее союзники продолжают укреплять оборонительные позиции, которые они заняли на прошлой неделе. Напомним, проправительственные отряды совершили крупный рывок, заняв территории на границе с Ираком. Таким образом, отряды ополчения отрезали боевикам Сирийской свободной армии** (ССА), поддерживаемой Вашингтоном, путь на Дейр эз-Зор.

Накануне некоторые активисты вооруженной оппозиции заявляли, что сирийские войска были вынуждены покинуть границы под давлением Соединенных Штатов Америки. Однако официальные источники опровергли эти сведения.

Тем временем к востоку от Пальмиры продолжаются интенсивные столкновения между сирийской армией и отрядами «Исламского государства». Правительственные войска и союзные полувоенные формирования продолжают продвигаться к стратегическому нефтяному месторождению Арак и одноименному населенному пункту, находящемуся под контролем террористов ИГИЛ. Согласно сообщениям новостного портала Al Masdar News, в результате двухдневных перестрелок было уничтожено более 15 радикалов ИГ, а также три их военных пикапа.

В то же время сирийские войска несколько продвинулись на северо-запад от военной базы «T-4». В результате столкновений были уничтожены два грузовика радикалов ИГИЛ.

Сегодня в районе газовых полей, освобожденных при поддержке ВКС РФ, под Пальмирой был запущен фейерверк в честь празднования Дня России. Об этом сообщают многие источники в социальных сетях Twitter и Facebook. Нефтегазовые месторождения, находящиеся в этом регионе, имеют важнейшее стратегическое и экономическое значение. Однако боевики ИГИЛ продолжают стягивать силы в этот район. На прошлой неделе здесь прошли ожесточенные бои, в ходе которых террористы применяли боевые БПЛА и заминированные автомобили. В том случае, если радикалам снова удастся захватить поля, будет перерезана стратегическая магистраль Хомс – Пальмира, также будет вновь нарушена подача газа и электричества в дома мирных жителей.

Провинция Дэйр эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) отбила очередную атаку террористов «Исламского государства» в Дейр эз-Зоре, уничтожив в ходе боев порядка 60 боевиков ИГ, сообщает информационный портал Taiz News.

Напомним, примерно половина города находится под контролем радикалов ИГИЛ, которые регулярно совершают нападения на опорные пункты правительственных войск. Все высокопоставленные командиры ИГ вместе с семьями из Мосула и Ракки недавно перебрались в Дейр эз-Зор, намереваясь сделать его новой неофициальной столицей «Исламского государства». Поэтому атаки радикалов ИГ в городе заметно участились.

Провинция Даръа

ВВС Сирии интенсифицировали авиаудары по позициям боевиков к востоку от города Даръа, сообщает оппозиционный источник в Twitter (QalaatAlMudiq). Напомним, вокруг административного центра региона правительственные войска развернули активные наступательные действия после того как в Даръа прибыло подкрепление, состоящее из частей 4-й дивизии сирийской армии и отрядов «Хезболлы».

Ранее уже сообщалось, что союзные силы отбили у боевиков вооруженной оппозиции большую часть школьного комплекса и мечеть Султана недалеко от палестинского лагеря для беженцев.

Провинция Ракка

Подразделения Сирийской демократической армии**** (SDF) штурмуют пригороды Ракки. Ранее сообщалось, что курдам удалось захватить большую часть промышленного района Аль-Синаа к востоку от административного центра региона и территорию квартала Хаттин к западу от города.

По меньшей мере 23 боевика «Исламского государства» были нейтрализованы в ходе недавних столкновений, передает информационное агентство Al Masdar News. Число погибших со стороны курдов не уточняется. Тем не менее около 90 процентов Ракки все еще находится под контролем «Исламского государства».

Авиация коалиции нанесла удары по объектам террористов «Исламского государства» на окраине квартала Романия. Данные о нанесенном радикалам ИГ уроне уточняются. Напомним, район был освобожден курдскими подразделениями накануне.

Бойцы Сирийской демократической армии (SDF) обнаружили систему тоннелей ИГ в районе Аль-Машлаб, расположенном на востоке Ракки, в ходе зачистки территорий от мин и СВУ. Также на военной карте Syrian Civil War Map появилась информация, что «демократическая армия» вновь захватила сахарную фабрику и достигла района Тишрин.

Провинция Хама

Истребители ВКС РФ нанесли еще несколько авиаударов по позициям террористов «Исламского государства» в восточной части провинции. Российские военные самолеты ведут бомбардировки форпостов ИГ, находящихся между городами Саламия и Укейрибат. Информационный портал Al Masdar News передает, что в результате авиаатаки было ликвидировано более 20 радикалов ИГИЛ, а также уничтожено четыре автомобиля боевиков.

Сирийские войска, базирующиеся в районе населенного пункта Хилфая, ведут ответный обстрел укрепленных пунктов боевиков вооруженной оппозиции в районе города Аль-Латамина к северу от Хамы из тяжелой артиллерии, передает военный источник в сети Telegram.

Ирак

Telegram-канал (C_Military1) сообщает, что иракская армия отбила у террористов «Исламского государства» населенные пункты Шейх Кура Ас-Суфла, Тайша, Аль-Атшана, Аш-Шухада и Аль-Азизия к западу от Мосула.

Кроме того, как сообщает информационный портал Iraqi News, вооруженные силы Ирака вошли в кварталы Старого города и уничтожили 23 боевика ИГ, в числе которых были террористы-смертники. Иракские военные самолеты поддерживают наступление, нанося удары по опорным пунктам ИГ с воздуха. Также были обнаружены больше 20 тел радикалов, которые, как предполагается, были казнены террористами ИГИЛ.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)