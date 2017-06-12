«Россия всегда со мной»: «Аэрофлот» 12 июня проводит конкурс для пассажиров

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Москва, 12 июня. «Аэрофлот» в День России проводит специальную акцию для пассажиров, встречающих праздник на борту его рейсов.

Все они могут поучаствовать в конкурсе на лучшую праздничную фотографию «Россия всегда со мной»

Для этого необходимо сделать селфи или обыкновенное фото с полученным на борту флагом России на фоне любой достопримечательности в пункте прибытия. Таким образом, площадкой проведения творческого конкурса фактически станет весь мир, подчеркнули представители авиаперевозчика.

Подписчикам «Аэрофлота» во «ВКонтакте» нужно будет разместить фото на собственной страничке с хештегами #россиясомной #аэрофлот #aeroflot. В англоязычным Facebook участники смогут поделиться своими фотографиями под постом-анонсом конкурса.

Победителя в соцсети «ВКонтакте» выберут путем голосования среди подписчиков. В качестве приза он получит сертификат на два лица на перелет бизнес-классом рейса Аэрофлота по России. Победитель среди иностранных участников конкурса в получит золотую карту программы «Аэрофлот Бонус».

