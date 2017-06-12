Грандиозный парад цветов прошел по Невскому проспекту в Петербурге под Deep Purple

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Санкт-Петербург, 12 июня. В честь Дня России ведущие флористы со всего мира устроили цветочный праздник на улицах Петербурга под аккомпанемент военных оркестров разных стран, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Организаторы «Парада цветов» обещали в буквальном смысле затопить город цветами. Шоу для жителей Петербурга и туристов в честь Дня России подготовили мастера флористики из РФ, Голландии, Польши, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Армении и Белоруссии.

Фестиваль проходит в городе на Неве в шестой раз и в этом году вторит теме заявленного Года экологии в России. Второе название праздничного шествия — «Блистательный Санкт-Петербург».

Четыре роскошные платформы, утопающие в цветах, провезли по Невскому проспекту. «Корабль Айвазовского» посвящен 200-летию со дня рождения великого мариниста. «Музыка белых ночей» напоминает о летнем времени творчества и вдохновения. «Александровский сад» представляет собой символ восхищения городом-музеем и его великолепием. В кои-то веки неизменный петербургский дождь пришелся кстати: для цветов это идеальная погода.

Красочное шествие сопровождали артисты уличных театров и коллективы духовых оркестров из России, Шотландии, Сербии, Словакии, Казахстана и Молдавии. Более 600 музыкантов оркестров Западного военного округа и их иностранные коллеги заполнили Невский проспект звуками не только классических маршей, но и вальсами, заводным джазом, хитами мирового рока и народными песнями России. Пройдя квартал, каждый оркестр останавливался и срывал аплодисменты и крики «Браво!» у зрителей, которые выстроились вдоль проспекта. Оркестр Казахстана, сыгравший узнаваемую версию Deep Purple Smoke on the water, даже увлек за собой дальше по проспекту значительную часть зрителей.

Шествие цветочных платформ и военных оркестров финишировало на Дворцовой площади города, где состоялось шоу-дефиле, и каждый оркестр мира показал все, чем гордится — военную выправку музыкантов, оригинальную программу и парадные мундиры.

В 18.00 часов на сцену Дворцовой площади выйдут ведущие певцы мировой оперы, солисты Мариинского и Большого театров, Венской и Женевской оперы.