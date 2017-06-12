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Общество
Грандиозный парад цветов прошел по Невскому проспекту в Петербурге под Deep Purple

Грандиозный парад цветов прошел по Невскому проспекту в Петербурге под Deep Purple

17:19  12 Июня 2017
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Грандиозный парад цветов прошел по Невскому проспекту в Петербурге под Deep Purple

Санкт-Петербург, 12 июня. В честь Дня России ведущие флористы со всего мира устроили цветочный праздник на улицах Петербурга под аккомпанемент военных оркестров разных стран, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Организаторы «Парада цветов» обещали в буквальном смысле затопить город цветами. Шоу для жителей Петербурга и туристов в честь Дня России подготовили мастера флористики из РФ, Голландии, Польши, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Армении и Белоруссии.

Грандиозный парад цветов прошел по Невскому проспекту в Петербурге под Deep Purple

Фестиваль проходит в городе на Неве в шестой раз и в этом году вторит теме заявленного Года экологии в России. Второе название праздничного шествия — «Блистательный Санкт-Петербург».

Четыре роскошные платформы, утопающие в цветах, провезли по Невскому проспекту. «Корабль Айвазовского» посвящен 200-летию со дня рождения великого мариниста. «Музыка белых ночей» напоминает о летнем времени творчества и вдохновения. «Александровский сад» представляет собой символ восхищения городом-музеем и его великолепием. В кои-то веки неизменный петербургский дождь пришелся кстати: для цветов это идеальная погода.

Грандиозный парад цветов прошел по Невскому проспекту в Петербурге под Deep Purple

Красочное шествие сопровождали артисты уличных театров и коллективы духовых оркестров из России, Шотландии, Сербии, Словакии, Казахстана и Молдавии. Более 600 музыкантов оркестров Западного военного округа и их иностранные коллеги заполнили Невский проспект звуками не только классических маршей, но и вальсами, заводным джазом, хитами мирового рока и народными песнями России. Пройдя квартал, каждый оркестр останавливался и срывал аплодисменты и крики «Браво!» у зрителей, которые выстроились вдоль проспекта. Оркестр Казахстана, сыгравший узнаваемую версию Deep Purple Smoke on the water, даже увлек за собой дальше по проспекту значительную часть зрителей.

Грандиозный парад цветов прошел по Невскому проспекту в Петербурге под Deep Purple

Шествие цветочных платформ и военных оркестров финишировало на Дворцовой площади города, где состоялось шоу-дефиле, и каждый оркестр мира показал все, чем гордится — военную выправку музыкантов, оригинальную программу и парадные мундиры.

В 18.00 часов на сцену Дворцовой площади выйдут ведущие певцы мировой оперы, солисты Мариинского и Большого театров, Венской и Женевской оперы. 

Грандиозный парад цветов прошел по Невскому проспекту в Петербурге под Deep Purple

Евгения Авраменко
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