«ВКонтакте» и «Одноклассники» запустили праздничные акции ко Дню России

В Избранное

Скопировать

Москва, 12 июня. Отечественные социальные сети присоединилась к празднованию Дня России.

Пользователи сети могут раскрасить свои аватары в цвета Российского Флага, поздравить с Днем России своих друзей с помощью стикера с триколором и Гимном РФ.

Одноклассники также не остались в стороне от праздника. При помощи функции «Караоке» пользователи смогут исполнить российский гимн, все стримы с пометкой #ДеньРоссии2017 попадут в специальный раздел социальной сети.