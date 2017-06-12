«ВКонтакте» и «Одноклассники» запустили праздничные акции ко Дню России
В Избранное
Москва, 12 июня. Отечественные социальные сети присоединилась к празднованию Дня России.
Пользователи сети могут раскрасить свои аватары в цвета Российского Флага, поздравить с Днем России своих друзей с помощью стикера с триколором и Гимном РФ.
Одноклассники также не остались в стороне от праздника. При помощи функции «Караоке» пользователи смогут исполнить российский гимн, все стримы с пометкой #ДеньРоссии2017 попадут в специальный раздел социальной сети.
Комментарии