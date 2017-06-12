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Общество
Праздничный концерт начинается на Красной площади в Москве

Праздничный концерт начинается на Красной площади в Москве

19:00  12 Июня 2017
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Праздничный концерт начинается на Красной площади в Москве

Москва, 12 июня. В Москве на Красной площади с 19 до 22 часов состоится Большой праздничный концерт, посвященный празднованию Дня России.

Гости и жители столицы услышат любимые песни в исполнении Олега Газманова, Филиппа Киркорова, Кристины Орбакайте, Александра Розенбаума, Льва Лещенко, Полины Гагариной, Леонида Агутина, Глюкозы, Тимати, Юлии Самойловой, хора Турецкого, группы «Дискотека Авария» и других артистов.

В роли ведущих выступят Ольга Шелест и народный артист России Николай Басков. После концерта состоится праздничный фейерверк.

#москва #красная площадь
Алексей Громов
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