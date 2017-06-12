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Происшествия
Мощное землетрясение произошло на острове Лесбос в Греции

Мощное землетрясение произошло на острове Лесбос в Греции

17:01  12 Июня 2017
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Мощное землетрясение произошло на острове Лесбос в Греции
Москва, 12 июня. Мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло на востоке Греции между островами Лесбос и Хиос. В настоящее время посольство РФ выясняет, есть ли пострадавшие среди российских граждан, заявили в пресс-службе МИД РФ. 

По данным министерства, землетрясение было зафиксировано в 11 км от горы Пломарион. 

В результате подземных толчков несколько домов на Лесбосе оказались разрушены. Особенно сильно пострадал город Пломари на юге острова, уточняет РИА Новости. Местные жители сообщили, что одна женщина получила ранения. Данные уточняются.
 

Алексей Громов
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