Мощное землетрясение произошло на острове Лесбос в Греции

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Москва, 12 июня. Мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло на востоке Греции между островами Лесбос и Хиос. В настоящее время посольство РФ выясняет, есть ли пострадавшие среди российских граждан, заявили в пресс-службе МИД РФ.

По данным министерства, землетрясение было зафиксировано в 11 км от горы Пломарион.

В результате подземных толчков несколько домов на Лесбосе оказались разрушены. Особенно сильно пострадал город Пломари на юге острова, уточняет РИА Новости. Местные жители сообщили, что одна женщина получила ранения. Данные уточняются.

