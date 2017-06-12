Мощное землетрясение произошло на острове Лесбос в Греции
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Москва, 12 июня. Мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло на востоке Греции между островами Лесбос и Хиос. В настоящее время посольство РФ выясняет, есть ли пострадавшие среди российских граждан, заявили в пресс-службе МИД РФ.
По данным министерства, землетрясение было зафиксировано в 11 км от горы Пломарион.
В результате подземных толчков несколько домов на Лесбосе оказались разрушены. Особенно сильно пострадал город Пломари на юге острова, уточняет РИА Новости. Местные жители сообщили, что одна женщина получила ранения. Данные уточняются.
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