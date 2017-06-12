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Россия
В праздничных мероприятиях в Москве участвуют более 2,5 миллионов человек

В праздничных мероприятиях в Москве участвуют более 2,5 миллионов человек

16:52  12 Июня 2017
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В праздничных мероприятиях в Москве участвуют более 2,5 миллионов человек

Москва, 12 июня. По данным министерства внутренних дел России в народных гуляниях в столице принимают участие более двух с половиной миллионов человек.

В пресс-службе московской полиции сообщили, что в столице продолжается празднование Дня России. Полицейские и бойцы Росгвардии обеспечивают на мероприятиях безопасность и охрану общественного порядка.

В праздничных мероприятиях в Москве участвуют более 2,5 миллионов человек

Отмечается, что в обеспечении безопасности на массовых народных гуляниях задействованы представители добровольных народных дружин.

#москва #росгвардия #полиция #день россии
Алексей Громов
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