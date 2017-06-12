День России в Севастополе отметили Большим офицерским балом

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Севастополь, 12 июня. Жители Севастополя в четвертый раз отмечают День России.

Праздничные мероприятия по случаю Дня России в Севастополе начались с выставки цветов на площади перед театром им. А. Луначарского. После чего жители и гости города возложили цветы к Мемориальной стене героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.

После этого начался праздничный митинг, в ходе которого губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и спикер Заксобрания Екатерина Алтабаева вручили паспорта 28 юным жителям города.

Стоит отметить, что накануне на Михайловской батарее в Севастополе состоялся благотворительный офицерский бал «Герои нашего времени», в котором приняли участие более 230 пар. Более 100 гражданских и 130 офицерских пар кружились в классическом вальсе, танцевали офицерский контрданс, кадриль, полонез и мазурку. Также в рамках мероприятия состоялись дефиле духового оркестра, благотворительная лотерея и аукцион.