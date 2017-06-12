Аксенов: Крым станет настоящей витриной России

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Севастополь, 12 июня. Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к жителям региона с поздравлениями в честь Дня России.

Глава республики отметил, что после воссоединения с Россией полуостров получил новую жизнь. Сергей Аксенов поблагодарил земляков за терпение, понимание и терпеливый труд на благо страны. Руководитель РК отметил, что полуостров станет процветающим регионом России и настоящей витриной государства.

По словам главы республики, День России является одним из самых важных праздников, который стал символом преображения страны, возродившейся после длительного кризиса великой мировой державой.