Путин раскрыл школьникам секрет ярких результатов

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Москва, 12 июня. Президент России Владимир Путин принял участие во Всероссийской акции «Мы — граждане России!». В Кремле он вручил паспорта 10 школьникам и рассказал о возможностях достижения ярких результатов в России.

Путин провел небольшую экскурсию для школьников по Кремлю и даже пригласил в свой кабинет. Он отметил, что каждый из юных россиян к своим 14 годам проявил лучшие качества — смелость и даже самопожертвование.

«С такими задатками, такими качества, у вас есть все возможности добиться в жизни ярких результатов», — заметил президент.

Он подчеркнул, что каждый из школьников выберет свой путь.

«Вы для нас таким будущим являетесь, вам и вашим сверстникам предстоит определять судьбу страны», — констатировал Путин.

Ранее Путин вручил паспорта 10 лучшим российским школьникам, отличившимся во время обучения или проявивших себя в экстренных ситуациях.