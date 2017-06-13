Ученые рассказали, когда искусственный разум заменит синоптиков

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Санкт-Петербург, 13 июня. Развитие искусственного интеллекта уже прогнозируется специалистами всех областей. Как скоро IT-разум заменит синоптиков, корреспондент Федерального агентства новостей узнал у ведущих метеорологов.

«Мы верим в то, что со временем все наши прогнозы станут более автоматизированными, — говорит представитель Всемирной метеорологической организации в Женеве Патрик Пэрриш. — Сейчас несколько компаний, в том числе IBM, работают над разработкой системы, которая с помощью искусственного интеллекта поможет прогнозировать погоду».

Тем не менее Пэрриш отметил, что, несмотря на развитие искусственного разума, в области метеорологии всегда сохранится необходимость в специалистах, которые будут общаться непосредственно с людьми и обращать их внимание на детали прогнозов.

Метеоролог Андрес Перссон из Швеции считает, что начало искусственному интеллекту в данной области было положено еще в 1980-х годах советскими учеными, а дальнейшие компьютерные разработки позволили более точно работать с прогнозами температур и ветров.

«Вопрос искусственного интеллекта в метеорологии пока очень спорный, — считает ученый. — Думаю, это будет похоже на внедрение автомобилей: у нас уже нет лошадей, а есть механические устройства, но управляют ими все еще конкретные люди, способные принимать решения и анализировать ситуацию. На метеорологических станциях уже появляются технические новинки, но в зависимости от состава кадров и возраста сотрудников, они внедряются либо быстро, либо медленно, неохотно и с подозрением».

Российский специалист, руководитель департамента Росгидромета по Приволжскому ФО Владимир Соколов считает, что российской метеорологии стоит наращивать кадры, восполняя недостаток уникальных специализаций.

«Было бы, конечно, хорошо, если бы искусственный интеллект начал заменять нас, и в том числе, мог бы взять на себя, — шутит он. – В России сейчас 36 тысяч метеорологов, при этом возраст многих выходит за 50–60 лет, а по многим уникальным специальностям – 70 лет».

Представитель Росгидромета добавил, что, для примера, гидрологи в стране очень востребованы в разных отраслях, но при этом очень редки. Автоматические комплексы, метеорологические посты и станции, которые пытаются заменить человека Росгидромет представит на форуме-выставке «Погода. Климат. Вода» в Санкт-Петербурге 14-15 июня.