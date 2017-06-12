Гости из Франции, Казахстана, Грузии и Украины приехали в Крым на День России

В Избранное

Скопировать

Ялта, 12 июня. Более 100 детей принимают участие в флешмобе «Русь танцевальная», который проходит в Ялте в рамках празднования Дня России. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ялты.

С 12:00 на центральной сцене города для жителей и гостей города выступают творческие коллективы Ялтинского центра культуры. Дети исполняют песни о России, танцуют народные танцы, а также читают стихи. Рядом со сценой работает фото-зона, где проходят мастер-классы по росписи матрешек и персонажей русских сказок, а также конкурс рисунка на асфальте.

Стоит отметить, что на День России в Ялту приехали сотни гостей из Украины, Белоруссии, Франции, Казахстана, Грузии и других стран.