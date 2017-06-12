Суд Киева отказал Минюсту Украины во взыскании с «Газпрома» $3 млн дивидендов

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Киев, 12 июня. Суд счел, что перечень акционеров «Газтранзита», имеющих право на дивиденды, не определен.

В Едином реестре судебных решений Украины опубликовано постановление, гласящее, что по состоянию на 31 мая текущего года перечень акционеров «Газтранзита», которые могут претендовать на дивиденды, не определен.

Ранее Антимонопольный комитет Украины решил наложить на «Газпром» штраф в размере более трех миллиардов долларов из-за якобы нарушения компанией законодательства по защите конкуренции в экономической сфере. Также комитет насчитал 100-процентную пеню на данную сумму. «Газпром» обратился в суды различных инстанций с требованием отменить решение антимонопольной комиссии.