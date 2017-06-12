Миссия невыполнима: как Навальный «слился» с митинга, отправив людей на бойню

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Антикоррупционный митинг, организованный Навальным и его сторонниками, провалился. Уже по горячим следам понятно: народу пришло гораздо меньше, чем изначально преподносилось, чему виной и отвратительное поведение самого блогера. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Все начинало тихо и мирно: Навальный получиk согласие московских властей на проведение акции против коррупции. Место было согласовано тоже неплохое — проспект академика Сахарова. В мэрии согласовали акцию на 15 тысяч человек — приличное количество, даже с поправкой на День России, когда на центральных улицах гуляют любители праздников и уличного отдыха.

Но дальше началось веселье. В штабе Навального засомневались, что на Сахарова придет много народу. Виной тому стала просочившаяся в СМИ информация о том, где находился Алексей все дни до митинга. Нет, он не сидел в своем кабине и не корпел над текстом выступления и актуальной политической повесткой. Вместо этого он собрал летние вещи и отправился на самолете в Испанию. Не сторонников вербовать, а отдыхать и загорать. И катись этот митинг куда подальше...

Понятно, что когда сторонники Навального узнали об отдыхе их кумира перед важным мероприятием, желания идти и стоять с ним рядом сильно поубавилось. А тут он еще, едва спустившись с трапа самолета, дал провальное интервью Ксении Собчак на телеканале «Дождь». Тогда люди из окружения Навального попытались списать все на физическую усталость, но вышло не очень.

В общем, уверенность в том, что на Сахарова придет 15 тысяч человек, испарилась. И в команде Навального придумали ход конем — перенести митинг с согласованного места на улицу Тверскую! Где будет проходить праздник Дня России, где соберутся тысячи семей и детей, где можно влиться в ряды обычных людей и выдать их за многочисленных сторонников.

Предлог для переноса Навальный придумал смешной — якобы власти надавили на подрядчиков, и те отказались устанавливать сцену на Сахарова. Блогер лишился звука, места выступления и психанул... Хотя власти Москвы быстро все обвинения Навального развеяли: на согласованной площадке были созданы все условия для проведения митинга. А коли Навальный хочет место встречи перенести, то исключительно в провокационных целях. Блогер даже не сказал в последнем ролике своим сторонникам самого главного: куда обращаться в случае задержания. А это очень показательный момент.

Логика оппозиции тут понятна: ей захотелось, чтобы власть руками ОМОН била людей и «винтила» их в переполненные автозаки. А потом всю эту картинку покажут телеканалы — на радость Западу. Согласитесь, в условиях праздничных мероприятий у стражей порядка не будет времени разбираться, кто прав, а кто виноват, и идти навстречу провокаторам и нарушителям общественного порядка. И их можно понять.

Но на деле все получилось совсем не так, как мечтал Навальный. На Сахарова пришло около двух тысяч человек. Большинство из них подошло к красному шару, организованному противниками реновации. То есть волновали этих людей свои локальные проблемы, но никак не проблемы Навального. На Тверскую явилось в среднем около четырех-пяти тысяч человек. Тоже негусто — учитывая старания Навального и его штабов. Похоже, на сегодня это весь потенциал блогера, который обвинил в замалчивании событий... «Яндекс»! Позже пресс-служба компании весьма умело поставила его на место с помощью нескольких скриншотов.

Сам же Навальный «слился» весьма технично: сидел в своей квартире до последнего, а потом дал себя задержать при выходе из подъезда. Отсиживаться в камере гораздо проще, чем стоять спиной к спине со своими сторонниками и своими глазами видеть, как повел людей на бойню. В той же Москве задержали более ста человек — всем им хочется пожелать удачи и большей политической сознательности в будущем.

Хотя как можно требовать чего-то от молодежи, которая пришла на Тверскую с целью весело и беззаботно похулиганить? Зажечь файеры, распылить перцовый газ, залезть на столбы и здания, подраться с представителями ОМОНа. Одному из стражей порядка прыснули в лицо перцовым баллончиком. Кажется, у сторонников Навального есть легкие проблемы с формированием политической повестки дня.