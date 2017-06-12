Правозащитник Пономарев: Навальный подвел своих сторонников

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Москва, 12 июня. Исполнительный директор Общероссийского общественного движения «За права человека» Лев Пономарев заявил, что блогер Алексей Навальный подвел протестное движение в РФ.

Об этом известный правозащитник заявил во время протестной акции на проспекте Сахарова в Москве. «Я скажу всего пару слов. Навальный подвел протестное движение», — подчеркнул он.

Напомним, проведение акции на проспекте Сахарова было согласовано с мэрией столицы, однако Навальный начал распространять призывы покинуть проспект и переместиться на Тверскую. Власти города предупредили горожан о том, что протестные выступления на Тверской являются несанкционированными и призвали не участвовать в провокациях.

Сам Навальный был задержан за неповиновение сотрудникам полиции и распространение в Сети призывов к участию в несанкционированных выступлениях.